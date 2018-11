Luis Tavares blikt vooruit op GLORY-rentree: 'Wil Rotterdam vertegenwoordigen 8 december'

Kickbokser Luis Tavares was zaterdagavond aandachtig toeschouwer bij het boksgala Gladiatoren aan de Maas, in de Rotterdamse Cruise Terminal. "Dit is het tweede jaar dat ik hier ben, het is geweldig hoe ze het hier opzetten."

"Mits je er hard voor traint kan je de sport nooit te schande maken, want dan ben je er echt voor gegaan", vertelt de Rotterdamse kickbokser over de ondernemers die het in de ring tegen elkaar opnemen. "Ik heb heel veel respect voor ze."

Voor Tavares zelf komt zijn GLORY-rentree steeds dichterbij. Op 8 december neemt hij het in Ahoy op tegen de Let Artur Gorlov. "Hij heeft een leeuwenhart en is een technische vechter. Maar ik heb er vertrouwen in, de voorbereiding gaat lekker. Ik ben hard aan het trainen en ben er met mijn hoofd ook lekker bij."

Tavares doet vanuit de Cruise Terminal alvast een oproep aan alle boksliefhebbers. "Kom me steunen, het is echt een jongensdroom om in Ahoy te spelen. Ik wil Rotterdam vertegenwoordigen op 8 december. "

Bekijk hierboven het gehele interview met Luis Tavares.