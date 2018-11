Twijfel aan echtheid van 'teruggevonden Picasso'

Feticu en Westerman op de residentie van de Nl ambassadrice in Boekarest met de Roemeense openbaar aanklager die de tekening in beslag heeft genomen. Foto: Frank Westerman

Er wordt getwijfeld aan de echtheid van de tekening die vrijdag is gevonden in Roemenië. Mogelijk is het helemaal niet de Picasso die gestolen is uit de Kunsthal, maar een vervalsing.

Dat laat een voormalig conservator van de Triton-collectie (waartoe de tekening behoorde) weten aan RTV Rijnmond. Peter van Beveren ziet teveel afwijkingen op de tekening. De zogenoemde Kunsthal-roof was zes jaar geleden, toen zijn dieven ervandoor gegaan met zeven werken.

De Roemeens-Nederlandse schrijfster Mira Feticu, die een boek schreef over de Kunsthal-roof, zegt zondag dat de anonieme tip over de tekening in de vorm van een brief kwam die ze op 6 november ontving.

"Ook al zou ik mezelf belachelijk maken, ik voelde me verplicht om het te checken", zegt ze zondag op Radio Rijnmond. Ze kocht een schep en ging naar de plaats toe waar de tekening begraven zou zijn; in een bos bij een boom. Daar vond ze na wat graven de tekening verpakt in bubble plastic.

Ze weet niet zeker of het een echte Picasso is: "Ik ben geen expert, ik heb geen idee, maar voor mijn gevoel heb ik gisteren een Picasso in handen gehad."

Kopie

Peter van Beveren denkt daarentegen dat het een kopie is. "Ik denk dat iemand erg zijn best heeft gedaan om het na te maken."

Het origineel kent hij goed. "Ik heb het meerdere malen geëxposeerd. Als ik het vergelijk met de laatste keren dat ik de tekening zag, zie ik nu veel verschillen in de tekening en de details. Ik heb het laten opmeten en op basis van de stand van de ogen en de neus, denk ik dat het een kopie is."

De Kunsthal liet eerder al weten het fantastisch te vinden als de Picasso daadwerkelijk gevonden is, maar wacht verder gewoon het onderzoek af.