Wordt Battlefield 5 lesmateriaal over de oorlog in Rotterdam?

De Stichting Herdenking 14 mei 1940 overweegt een computerspel in te zetten om jongeren te bereiken. Het gaat om het spel Battlefield 5. Dat komt aanstaande dinsdag uit.

De stichting organiseert de jaarlijkse herdenking van het bombardement van Rotterdam. Een woordvoerder zegt geen fan te zijn van oorlogsgames, maar ziet het wel als een kans om jongeren te laten zien hoe Rotterdam is verwoest.

"Misschien kan het juist de ogen openen. Het feit dat deze game zich in Rotterdam afspeelt, vestigt de aandacht hierop bij een groep die wij als stichting moeilijk kunnen bereiken. Dat is een kans en die zullen we zeker oppakken. Elk nadeel heeft zijn voordeel.''