Luiten sluit seizoen af met 22e plek in Dubai

Golfer Joost Luiten heeft zondag het seizoen afgesloten met een 22e plaats in het afsluitende toernooi van de Europese Tour in Dubai. De Rotterdammer had op de laatste dag 69 slagen nodig (-3).

Tijdens de laatste dag van het golftoernooi, waaraan de 60 beste golfers van de wereld meededen, produceerde Luiten vier birdies. Op de negende hole liet hij één slag liggen. Uiteindelijk eindigde hij met een totaal van 281 slagen. De Brit Danny Willett veroverde de titel in Dubai met een slotronde van 68 slagen, waardoor hij eindigde met een score van 270. Op zijn eigen website joostluiten.com is Luiten niet helemaal tevreden. "Ik besloot de laatste ronde van het DP World Tour Championship met een birdie. Dat lijkt mooier dan het is, want ik miste kort daarvoor de putt voor eagle van een meter of vier. Dat was ook meteen het verhaal van dit toernooi, veel kansen op de greens maar er te weinig weten te benutten." De golfer uit Bleiswijk heeft wel vertrouwen in het nieuwe seizoen, omdat hij ondanks een polsblessure toch nog redelijk goed eindigde. "Toch geeft die 55ste plek in een beperkt aantal toernooien veel vertrouwen voor volgend jaar als ik weer een vol schema kan spelen."