Capelse man vast voor oplichting in Oostkapelle Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 23-jarige Capellenaar is zaterdagavond opgepakt in Oostkapelle. De jongeman ging langs de deuren in de Zeeuwse plaats en zei te collecteren voor het goede doel. Omwonenden hadden sterk het vermoeden dat dat goede doel zijn eigen portemonnee was.

De man verkocht aan de deur kaarten waarvoor tien euro betaald moest worden. Kopers zouden op die manier meebetalen aan iets extra's voor ernstig zieke kinderen. Meerdere mensen uit Oostkapelle vertrouwden de collectant niet en schakelden de politie in. Uit onderzoek bleek de website van de stichting waarvoor hij collecteerde, erg onprofessioneel te zijn. Ook was de stichting eerder in verband gebracht met oplichting elders in Nederland. Als klap op de vuurpijl ontbrak bij de Capellenaar ook nog eens de vergunning van de gemeente om te collecteren in Oostkapelle. Omdat agenten steeds meer het vermoeden kregen dat het hier om een notoire oplichter ging, hebben ze de 23-jarige man aangehouden. Het pasje waarmee hij zich identificeerde bij bewoners, de kaarten én het geld dat hij had opgehaald, is in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek in deze zaak.