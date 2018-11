Deel dit artikel:













Feyenoord Basketbal blijft lang dichtbij Den Bosch, maar verliest wel Feyenoord Basketbal

Feyenoord Basketbal heeft zondagmiddag met 64-76 verloren van New Heroes Den Bosch. De ploeg van Richard den Bos kon lang Den Bosch bijbenen, maar moest uiteindelijk in de tweede helft zijn meerdere erkennen in de Brabanders.

In het eerste kwart bleven beide ploegen dichtbij elkaar. Met 20-23 had Den Bosch wel een kleine voorsprong na één vierde van de wedstrijd. maar Feyenoord Basketbal kwam in het tweede kwart goed terug in de wedstrijd. Het kwam terug tot 34-34 en ging rusten met een 36-38 stand. In het derde kwart namen de Brabanders echter afstand van Feyenoord. Het vierde kwart werd door Feyenoord namelijk begonnen met een 47-58 achterstand. In het laatste kwart werd dat gat nog iets verder vergroot.