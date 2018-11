Nissewaard legt park aan met bomen uit de hele wereld

Meer dan twintig inwoners van de gemeente Nissewaard hebben zondag de eerste hand gelegd aan een bomenpark in recreatiegebied De Uitwaayer in Spijkenisse. Nissewaarders die afkomstig zijn uit een ander land konden zich aanmelden om een boom uit hun land van herkomst te planten in het zogeheten arboretum.

Het arboretum is verdeeld in verschillende continenten. De komende jaren is het de bedoeling dat er meer dan tweehonderd verschillende bomen die oorspronkelijk voorkomen in onder meer Azië en Amerika worden geplant op het gebied van zo'n acht hectare, ten zuiden van voetbalvereniging Hekelingen.

De eerste internationale bomen zijn zondagmiddag geplant door mensen van in totaal 25 verschillende nationaliteiten. Zo staan er nu bomen uit onder meer Libanon, België, Brazilië, Ierland, Italië, Marokko en Turkije. Voor de planten staat een bordje, zodat anderen kunnen zien waar de boom vandaan komt en door wie deze geplant is.

Voor de inwoners die oorspronkelijk uit een land komen waarvan de bomen in Nederland vanwege het klimaat niet kunnen groeien, was er een alternatieve boom om te planten.

Momentenbos

Het arboretum wordt de komende jaren verder uitgebreid. Vanaf het voorjaar van 2019 start ook de aanleg van een 'Momentenbos' in het gebied. Inwoners van de gemeente Nissewaard kunnen tegen kostprijs een boom aanplanten in het arboretum, als herinnering aan een bijzonder moment zoals een verjaardag, geboorte of jubileum.

Deze bomen komen verspreid over het arboretum te staan, afhankelijk van het continent waar de bomensoort vandaan komt. Ook bij deze planten komt een bordje met meer informatie.