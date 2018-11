Zwart wit eerbetoon aan de gloriejaren van Feyenoord in nieuw boek

Het boek 'Een rood wit eerbetoon in zwart wit' van fotografen Peter Molkenboer en Leny Kolenbrander is uit. Uitgever Edwin Veekens en fotograaf Leny Kolenbrander waren zondag te gast in de Radio Rijnmond Sport-uitzending en vertelde daar waarom dit boek er moést komen.

"Ik wilde eerst een boek van dieren maken", zegt Kolenbrander.

"Maar toen zeiden de jongens die meekeken naar de foto's 'Hey, dat is Kiprich (voormalig Feyenoord-spits)'. Toen zei ik: 'Kennen jullie die dan'? En toen zeiden zij dat dat hun helden zijn en dat ik beter een Feyenoord-boek kon maken. Zo is het gegaan, niet anders."

Het boek beschrijft de meest succesvolle jaren van Feyenoord, zoals het winnen van de Europacup in 1970. "Er zijn elf hoofdstukken", zegt uitgever Edwin Veekens. "De foto's zijn gecategoriseerd in thema's zoals De Kuip, keepers, en bijvoorbeeld een hoofdstuk over Coen Moulijn. Daarbij vragen we iemand die wat over de foto's kan vertellen. Bij Moulijn hebben we Adrie Moulijn en bij de keepers hebben we Eddy Pieters Graafland."

