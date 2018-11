De meest bijzondere Feyenoordtatoeages verzameld in één boek

De liefde voor Feyenoord is groot bij veel mensen uit de regio. Sommigen gaan een stapje verder en laten 'hun cluppie' voor eeuwig vastleggen op hun huid. In het boek 'Feyenoord Forever - Feyenoorders en hun tattoos' zijn zevenhonderd tatoeages verzameld.

Het boek werd zondag gepresenteerd op Varkenoord. Clubicoon Gerard Meijer nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Schrijver en samensteller van het boek, Frans Reichardt, is trots op het resultaat. "We kregen meer dan tweeduizend foto's binnen", vertelt hij. Uiteindelijk zijn zevenhonderd foto's geselecteerd voor het boek. "Er zijn er ongetwijfeld nog veel meer die ons nog niet hebben bereikt, dus kun je nagaan hoeveel mensen met een Feyenoordtatoeage rondlopen."

In het boek staan niet alleen foto's, maar ook verhalen van supporters over hun tatoeages. Een grafiek achterin het boek maakt duidelijk wanneer de meeste mensen Feyenoord voor eeuwig hebben laten vastleggen op hun lichaam. "Een piek in 2017, dat zal je niet verbazen", zegt Reichardt.

Het boek is vanaf zondag te koop. De prijs? Twee tientjes, een stuk minder dan een tatoeage.