Belgische theatermakers: 'vondst gestolen Kunsthal-Picasso is publiciteitsstunt'

Een Antwerps toneelgezelschap zegt dat de in Roemenië gevonden tekening van Picasso nep is en onderdeel uitmaakt van een publiciteitsstunt. Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat in het dorp Greci een kunstwerk is gevonden, dat zes jaar geleden is gestolen uit de Rotterdamse Kunsthal.

De twee Belgische theatermakers zeggen zondagavond op sociale media dat de stunt onderdeel uitmaakt van hun voorstelling True Copy, die afgelopen week in Antwerpen in première ging. Die voorstelling gaat over de Nederlandse kunstvervalser Geert Jan Jansen.

Om hiervoor aandacht te vragen zouden ze zelf een kopie van Picasso's Tête d'Arlequin begraven hebben in Roemenië. Daarna zouden ze verschillende mensen getipt hebben over de verstopplek, waaronder de vindster van het werk, de schrijfster Mira Feticu. Zij publiceerde in 2015 een boek over de roof uit de Kunsthal.

Ongeveer twee weken geleden ontving Feticu op haar werk een anonieme brief. Daarin stond dat het werk van Picasso was verstopt in Roemenië. Feticu vertrok met journalist Frank Westerman naar Roemenië om het werk op te sporen. Onder een boom in het dorp Greci werd inderdaad een pastelkrijttekening in een plastic map gevonden.

Experts gaven na de vondst al aan dat ze dachten dat het ging om een vervalsing. "Ik heb het meerdere malen geëxposeerd. Als ik het vergelijk met de laatste keren dat ik de tekening zag, zie ik nu veel verschillen in de tekening en de details", zei conservator Peter van Beveren eerder op Radio Rijnmond. "Ik heb het laten opmeten en op basis van de stand van de ogen en de neus, denk ik dat het een kopie is."



Westerman kreeg zondagavond net als Feticu een mail van de twee Vlaamse theatermakers. "Ze hebben een vervalsing verstopt en spelen met nep en echt. Ik kan dat als schrijver waarderen, dat je daar op een kunstzinnige manier mee omgaat. Ik kan me voorstellen dat je theater ook buiten de schouwburg wil laten zien."

Woede

Voor Feticu is dat anders. Ze is niet te spreken over de actie van de theatermakers. "Ik ben een slechte verliezer", zegt Feticu over de publiciteitsstunt. "Ik schrok niet toen ik de mail van de theatermakers kreeg, maar ik was woedend", zegt ze zondagavond.

Feticu "Ik heb de afgelopen dagen een avontuur beleefd, maar ik hoop snel naar mijn normale leven terug te gaan."