Doelpuntenmaker Harroui blij met punt na NEC-Sparta Abdou Harroui na NEC-Sparta (1-1)

Abdou Harroui was zondag belangrijk voor Sparta door vlak voor tijd de gelijkmaker tegen NEC te scoren (1-1). Daarmee voorkwam de middenvelder de tweede nederlaag van het seizoen voor zijn ploeg. Hij zag in de eerste helft een slordig Sparta, maar de Rotterdammers herpakten volgens Harroui zich in de tweede helft.

"We wisten van tevoren dat het moeilijk zou worden, met de omstandigheden dat we vijf basisspelers misten en veel jonge gasten op de bank hadden zitten", blikt Harroui terug. "NEC is sowieso altijd lastig. We moeten blij zijn met dit punt." Sparta kon volgens Harroui moeilijk het positiespel spelen doordat NEC compact stond. Ook had de Kasteelclub moeite met de formatiewisselingen. "We kozen snel voor de lange bal en dan moet je de tweede ballen winnen. Als je die niet wint, dan wordt het een lastige wedstrijd", aldus de middenvelder. Kijk hierboven het volledige gesprek van verslaggever Sjoerd de Vos met Abdou Harroui terug.