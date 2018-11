Deel dit artikel:













Boksen: Oranje net niet opgewassen tegen Team USA

De Nederlandse amateur-boksselectie is er niet in geslaagd te winnen van de Verenigde Staten. In de bomvolle Rotterdamse Cruiseterminal was het spannend. De eindstand na acht partijen: 3-5.

Rotterdammer Artjom Kasparian, Max van der Pas en Peter Müllenberg boekten fraaie overwinningen. Onder andere Stanley Koemans, Sammy Wagensveld en Enrico Lacruz gingen als verliezer de ring uit. De interland Nederland-Team USA was onderdeel van een boksweekend op de Kop van Zuid. Zaterdag stapten tijdens Gladiatoren aan de Maas zestien ondernemers de ring in, een dag later was het de beurt aan de beste amateur boksers uit ons land en uit de Verenigde Staten. Beide gala’s waren met zo’n vijftienhonderd bezoekers per avond stijf uitverkocht. Op TV Rijnmond is maandag vanaf 17:20 uur een uitgebreide samenvatting te zien van het Rotterdamse boksweekend.