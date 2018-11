Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie op zoek naar kind met nat pak Politie Rotterdam Archieffoto: Thijs Kern

De politie is zondagavond op verschillende plekken in de regio naarstig op zoek naar een kind dat in het water zou zijn gevallen. Of het daadwerkelijk om een kindje met een nat pak gaat of dat iemand een grap probeert uit te halen met de politie, is nog niet duidelijk.

"Vanavond belde een kind ons dat het met natte kleding over straat liep", meldt de politie. Het kind zei in het water te zijn gevallen in Zuidland en belde toen hij uit het water was geklommen de politie. "We willen hem/haar graag vinden, omdat het kind zorg nodig heeft óf omdat er sprake is van een valse melding." De politie heeft meerdere burgernetberichten verstuurd, waarin naast Zuidland ook Rotterdam-Zuid wordt genoemd. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de melding vanaf verschillende plekken gedaan kan zijn. De politie neemt geen enkel risico. Met meerdere eenheden wordt gezocht in Zuidland en op Zuid. Ook een politiehelikopter is eerder deze avond ingeschakeld. Een melding van vermissing is bij het korps zondagavond nog niet binnengekomen.

De politie vraagt mensen die meer informatie hebben, om zich te melden.