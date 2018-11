Vastgehouden actievoerders op schip naar Rotterdam na meer dan dertig uur vrijgelaten

De zes actievoerders van Greenpeace die werden vastgehouden op een vrachtschip dat onderweg was naar Rotterdam, zijn zondag na 33 uur vrijgelaten. In de havenplaats Algeciras, bij Gibraltar, mochten ze van boord.

Het zestal klom in Spanje in de haven van Cádiz aan boord van het schip van palmoliehandelaar Wilmar. De activisten willen dat het bedrijf aantoont dat de palmolie niet afkomstig is van plantages die het regenwoud vernietigen. Ook roept het zestal afnemer Mondelēz, de maker van Oreo-koekjes, op geen palmolie meer te gebruiken van Wilmar.

Op het schip rolden de actievoerders spandoeken uit met de teksten ‘Rainforest Destroyers’ en ‘Oreo Drop Dirty Palm Oil’. De kapitein zette de demonstranten vervolgens vast in een hut op het schip.



Door de actie liep de 185 meter lange tanker een vertraging op van bijna twee dagen. "Onze moedige activisten hebben hierdoor de aandacht weten te vestigen op de controverses in de palmolie-industrie", reageert Greanpeace. "Die industrie moet veranderen, om verdere klimaatverandering en het uitsterven van diersoorten tegen te gaan. Dat begint bij Wilmar, als ‘s werelds grootste en meeste omstreden palmoliehandelaar."

Tegen de zes actievoerders is door zowel de rederij als de autoriteiten geen aanklacht ingediend, zegt Greenpeace.