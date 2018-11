Reizigers stappen weer in en uit bij metrostation Stadhuis

Deze maandagochtend vertrekken en arriveren reizigers weer als vanouds op station Stadhuis in Rotterdam. Het metrostation is enkele weken gesloten geweest na een asbestvondst.

De asbestdeeltjes werden bijna een maand geleden , op 23 oktober, gevonden. Direct volgde het besluit om het station uit voorzorg te ontruimen en sluiten. Sindsdien is het station dicht geweest en reden metro's op lijn D en E niet tussen Beurs en Rotterdam Centraal.

Anderhalve week later waren de asbestsporen van het spoor, de perrons en uit de wagons verwijderd. Sindsdien reden de metro's tussen Beurs en Rotterdam Centraal wel weer stapvoets langs het station, maar werd hier niet gestopt.

Gelaten

Eén reiziger is er deze maandagochtend in ieder geval erg gelaten onder: "Het is fijn dat 'ie het weer doet, maar ik moet zeggen, dat stukje lopen vanaf Beurs was ook prima te doen hoor, maar nu het weer wat kouder wordt, is het wel prettig dat je hier kan uitstappen", zegt Michael die in het stadhuis werkt.

Over een eventueel gezondheidsrisico maakt hij zich geen zorgen: "Het is pas jaren later bekend geworden dat het schadelijk is voor het lichaam en we zijn er al jaren aan blootgesteld. Daar kan ik nu heel moeilijk over gaan doen, maar het is zo. Het is wel zaak dat we dat nu op een goeie manier gaan verwijderen en oplossen. Er zijn wel meer dingen in de wereld die niet goed voor je zijn, als je daarover gaat nadenken dan heb je geen leven meer."

Asbest

Op twee plaatsen in het station zit nog wel asbest. Dat asbest zit vast en vormt volgens de RET geen gezondheidsrisico. Het wordt de komende weken wel uit voorzorg verwijderd. Dat gebeurt grotendeels in de nacht.