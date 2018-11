Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto brandt volledig uit in Maassluis Foto: MediaTV

Aan de Jacob Catsstraat in Maassluis is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig in vlammen opgegaan. Een tweede auto raakte zwaar beschadigd door het vuur.

De oorzaak van de brand is onbekend, maar de politie vermoedt brandstichting. Begin deze maand waren er ook al autobranden in Spijkenisse en Hoogvliet .