Negen miljoen kilo zout voor verwachte nachtvorst en gladde wegen De zoutopslagloods in Rotterdam - Foto: Archief

De temperatuur daalt deze week meerdere keren onder het vriespunt. Logisch dus dat strooiers in de regio weer in de startblokken staan om fietspaden, bruggen en wegen gladvrij te maken. In de zoutopslagloods aan de Giessenweg in Rotterdam ligt alvast drie miljoen kilo zout klaar.

Daarnaast is er nog eens zes miljoen als buffer op voorraad, zegt gladheidsbestrijder Ron. Het is nog maar de vraag hoe vaak ze er komende winter op uit gaan, maar vorig jaar was dat 37 keer. "Veel meer dan iedereen denkt. Een kwakkelende winter betekent voor ons extra werk." Want, zegt Ron, "Als de temperatuur in een keer zakt naar -7 dan is het droog en koud en is er minder aan de hand. Maar juist die schommelingen rond het vriespunt zijn bewerkelijk." Mocht het zover komen, dan staan zo'n 300 man klaar om de eerste keer uit te rukken, die zijn verdeeld in vier ploegen. "Daarnaast zijn er nog zo'n 80 tot 100 mensen die met de hand gaan strooien bij verzorgingshuizen en ziekenhuizen." Omdat de zoutstrooiers buiten het winterseizoen ook gewoon bij de gemeente werken bij de afvalinzameling, leidt de gemeente Rotterdam extra medewerkers - van bijvoorbeeld groenbeheer - op zodat alle afval op tijd opgehaald wordt.