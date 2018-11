Gérard de Nooijer ontslagen bij FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft hoofdtrainer Gérard de Nooijer per direct op non-actief gesteld. De club houdt hem verantwoordelijk voor de slechte resultaten van Dordt. FC Dordrecht staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Zaterdag werd thuis met 3-0 verloren van FC Eindhoven.

De Nooijer had nog een contract tot het einde van dit seizoen. De Zeeuwse oefenmeester was sinds 2013 actief bij FC Dordrecht. Eerst als assistent-trainer en sinds het ontslag van Ernie Brandts in februari 2015 als hoofdtrainer. Assistent Scott Calderwood neemt voorlopig de honneurs waar aan de Krommedijk.

Mindere selectie

Na een goede voorbereiding vielen de resultaten van FC Dordrecht dit seizoen tegen. In veertien wedstrijden wist Dordt slechts eenmaal te winnen en speelde het drie keer gelijk. Vorig seizoen veroverden zij nog een periodetitel en stuntte FC Dordrecht in de play-offs door na een onmogelijke achterstand af te rekenen met Cambuur. Uiteindelijk bleek Sparta in de volgende ronde te sterk. Wel was de selectie van toen aanmerkelijk sterker dan die van nu. Spelers als Jafar Arias, Denis Mahmudov en Gustavo Hamer spelen inmiddels in de eredivisie. Volgens technisch manager Peter Drijver en directeur Hans de Zeeuw zit er in deze groep meer kwaliteit dan dat De Nooijer er uit haalt.