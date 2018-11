Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gemeente Vlaardingen ontdekt hennepkwekerij na wateroverlast Foto: Archief

In een woning aan de Chopinstraat in Vlaardingen is zondag een hennepkwekerij ontmanteld. Die werd ontdekt na wateroverlast.

De gemeente Vlaardingen gaf opdracht tot ontmanteling van de hennepkwekerij met 309 planten. Direct na de ontmanteling werd de gebruikte apparatuur ter plaatse vernietigd. Er was ook sprake van stroomdiefstal, meldt de gemeente. De ontmantelingskosten zullen op de daders worden verhaald. Die zijn nog niet in beeld, de politie heeft een onderzoek ingesteld.