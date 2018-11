Allereerste nieuwe boom op Coolsingel is een feit

Een robuuste plataan ging maandagochtend als eerste boom de grond in op de Coolsingel. De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga kwam de boom hoogstpersoonlijk planten.

In totaal komen 77 van deze grote bomen op de vernieuwde Coolsingel te staan. Maandag zet de gemeente er alvast negentien neer. Om alle bomen te planten zijn ze nog wel een weekje bezig.

Frans de Reuver, omgevingsmanager van de Coolsingel was maandagochtend aanwezig bij de start van de werkzaamheden. "Het gat hier is ongeveer twee meter bij twee meter en tachtig centimeter diep", vertelde hij.

In het grote gat plaatste wethouder Wijbenga maandag de eerste plataan. De boom is het begin van "een groene golf over de Coolsingel." De bomen worden nu, zonder blad, geplant zodat ze in de zomer vol in het blad staan en de Rotterdamse straat gezellig maken.

De bomen die al op de Coolsingel stonden, zijn geveild. Mensen konden een bod uitbrengen op een boom die ze mooi vonden. "Wat ze daarna met de boom doen weten we niet. Sommigen maken er een kunstwerk van, dat moeten ze zelf weten", vertelt Reuver.

Een aantal van de oude bomen komt in een nieuw jasje terug op de Coolsingel. In de vorm van een bankje of picknicktafel bijvoorbeeld, maar daar is de omgevingsmanager nog niet over uit. "Ze gaan in ieder geval niet de open haard in", bevestigt hij.

Het hele project om de Coolsingel op te knappen duurt nog tot maart 2021.