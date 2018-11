Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Shoppen bij het Leger des Heils: 'Tweedehands kleding is hip' Foto: Pexels

Tweedehands is niet vies en stoffig, maar hip and happening. Althans, dat vindt Barbara Steen van de ReShare Store in Rotterdam. Reden voor het Leger des Heils om in haar winkel in Rotterdam-Noord een duurzame shopavond te organiseren.

Het winkelend publiek krijgt op 29 november onder meer stylingtips van de Rotterdamse stylist Noor van Tiny Temple, die weet hoe je tweedehands kleding goed kan combineren. Het Leger des Heils hoopt dat er veel mensen op de avond afkomen. Barbara Steen: “In de hoogtijdagen van fast fashion, waar grote ketens elke maand een nieuwe collectie hebben en items vaak na enkele keren al verwassen zijn, willen wij laten zien dat je met tweedehands een verschil kan maken." Het Leger des Heils zegt het belangrijk te vinden om hergebruik van tweedehands kleding te stimuleren, want de kledingindustrie is enorm vervuilend. "Voor het produceren van een kilo katoen is bijvoorbeeld 10.000 liter water nodig, om dan nog niet te spreken over de CO2-uitstoot en de chemische middelen die nodig zijn om textiel te verven", aldus Steen. De opbrengsten van de kledingverkoop gaan naar projecten van het Leger des Heils, zoals de opvang van tienermoeders, jeugdzorg en arbeidsre-integratie.