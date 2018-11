Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdam doet aangifte van lekken uit geheime gemeenteraadsvergadering Burgemeester Ahmed Aboutaleb - Foto: Marc Nolte

Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaat aangifte doen van lekken aan de pers. Afgelopen dinsdag sprak de gemeenteraad in een besloten vergadering over het vertrek van gemeentesecretaris Ina Sjerps. Toch publiceerde het AD over wat toen besproken is.

Sjerps vertrok al na een jaar als gemeentesecretaris. Ze heeft een nieuwe baan bij de Erasmus Universiteit, maar wordt nog betaald door de gemeente Rotterdam. Leefbaar Rotterdam wilde weten hoe dit zit, maar het college wilde alleen achter gesloten deuren over ambtenaren praten. Aboutaleb wil, als voorzitter van de gemeenteraad, weten wie uit deze geheime vergadering heeft gelekt. “Het schenden van geheimhouding raakt de kern van de relatie tussen gemeenteraad en college van B&W en is bovendien een strafbaar feit”, schrijft de gemeente. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar het vermoedelijk lekken, daarna kan het Openbaar Ministerie eventueel tot vervolging overgaan.