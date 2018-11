Politie toont beelden van dodelijke steekpartij Dordtse voetballer

De politie doet maandagavond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant een nieuwe getuigenoproep in de zaak van de doodgestoken Dordtse voetballer Paul Pluijmert. Op beelden van beveiligingscamera's zijn getuigen te zien die tijdens het fatale incident in de buurt waren.

"De gezichten van deze getuigen zijn onherkenbaar gemaakt, maar we hopen dat mensen zichzelf herkennen en zich bij ons melden. Wij willen graag met hen in contact komen, omdat ze mogelijk iets hebben waargenomen dat van belang is", zegt Martine Pilaar.

Bekentenis

De woordvoerster van het Openbaar Ministerie in West-Brabant wil niet zeggen of de 36-jarige Bredanaar, die kort na het fatale incident werd aangehouden, een bekentenis heeft afgelegd: "Wij willen eerst in alle rust zoveel mogelijk verklaringen opnemen."

Na zijn arrestatie - in de nacht van 3 op 4 november - zat de verdachte anderhalve week 'in beperking' zodat hij geen contact had met de buitenwereld. "Op die wijze voorkwamen we dat hij via de media vernam wat andere mensen in deze zaak verklaarden", legt Pilaar uit.

Opgeheven

Afgelopen woensdag werd de beperking door de Raadkamer van de rechtbank in Breda opgeheven, maar er werd ook beslist dat de man nog 90 dagen blijft vastzitten. De eerste rechtszaak wordt medio februari verwacht. Dat zal hoogstwaarschijnlijk een pro forma zaak zijn.

Over de toedracht van het misdrijf wil Pilaar alleen kwijt dat politie en OM er nog steeds van uit gaan dat de eerste elftalspeler van het Dordtse DFC "een willekeurig slachtoffer" was. "En daar laten we het even bij, zolang het onderzoek nog loopt."

Eén van de twee advocaten van de verdachte, mr. Joris van 't Hoff, wil helemaal niets zeggen over de zaak: "Dat is niet in het belang van onze cliënt."

Bureau Brabant is het regionale opsporingsprogramma van de politie in Zeeland en West Brabant en is maandagavond te zien vanaf 18:00 uur.