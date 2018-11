Gloednieuw borstonderzoekcentrum in Rotterdam-Centrum

360 duizend vrouwen uit de regio Rotterdam krijgen er komend jaar een uitnodiging voor: een controle in het nieuwe borstonderzoekcentrum aan de Groenendaal 219 in Rotterdam. Maandagochtend werd de eerste vrouw onderzocht op de nieuwe locatie.

Tot nu toe was het centrum gevestigd in gebouw Nieuw Hoboken aan de Rochussenstraat in Rotterdam. Volgens Bevolkingsonderzoek Zuid-West is het nieuwe pand een verbetering in allerlei opzichten.

Zo is het centraler gelegen en goed toegankelijk voor vrouwen in een rolstoel of scootmobiel. Ook wordt er gebruik gemaakt van een nieuw type mammograaf, die door laboranten en cliënten uitgebreid is getest en daarbij als beste uit de bus kwam.

Uitnodiging

Alle vrouwen van 50 tot 75 jaar ontvangen eens in de twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig en gratis.

Het doel van het bevolkingsonderzoek is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwijkingen die kunnen wijzen op borstkanker. Vroege ontdekking van borstkanker vergroot de kans op genezing. Daardoor is vaak een minder ingrijpende behandeling mogelijk.

Vorig jaar kwam 66 procent van de uitgenodigde vrouwen uit Rotterdam opdagen voor een controle. Dat is iets lager dan in kleinere gemeenten in de regio.