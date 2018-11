Deel dit artikel:













Botlektunnel korte tijd dicht door te hoge vrachtwagen Botlektunnel (archief)

De botlektunnel op de A15 richting de Maasvlakte is maandag rond 13:30 uur korte tijd afgesloten geweest. Een vrachtwagen die te hoog was, probeerde de tunnel in te komen.

Het probleem ontstond volgens Rijkswaterstaat doordat het dak van de trailer beschadigd was. Daardoor stak dat verder uit dan gebruikelijk. Rond 14:00 uur was het probleem verholpen.