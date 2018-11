Koreanen gaan warehouse bouwen op Tweede Maasvlakte

Het Koreaanse Busan Port Authority heeft met het Havenbedrijf Rotterdam een contract getekend voor een terrein van vijf tot tien hectare op het Distripark Maasvlakte West. Het Koreaanse bedrijf gaat er een duurzaam warehouse bouwen.

Van het pand gaan voornamelijk Koreaanse dienstverleners gebruikmaken.

Het is de tweede overeenkomst die in korte tijd voor deze distributielocatie wordt ondertekend. Samen met de eerdere overeenkomst betekent het dat inmiddels al 15 tot 20 hectare van de totaal beschikbare 100 hectare gereserveerd is.