Dordrechts Museum start met speciale rondleiding voor mensen met dementie

Mensen met dementie kunnen voortaan speciale rondleidingen volgen bij het Dordrechts Museum. Ze kunnen zo van kunst genieten op een manier die goed aansluit bij hun belevingswereld. De rondleidingen vinden maandelijks plaats.

Tijdens de Verwondering-rondleidingen wordt in een kleine groep een aantal schilderijen uit de vaste collectie van het museum bekeken. Een speciaal opgeleide museumdocent brengt samen met de deelnemers de schilderijen tot leven, aan de hand van vragen en kleine opdrachten.

Deelnemers en hun begeleiders gaan op deze manier in gesprek over kunst. Welke associaties en verhalen roepen de kunstwerken op? Alles draait om het beleven en genieten van kunst in een veilige omgeving.

Onvergetelijk programma

De rondleidingen zijn geïnspireerd op het Onvergetelijk programma van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Zij ontwikkelden samen met het VU Medisch Centrum een manier om kunst voor mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie toegankelijker te maken.Het Dordrechts Museum vindt het belangrijk om haar collectie met iedereen te delen, ook met mensen die wat extra aandacht verdienen. "Wij geloven als museum sterk dat kunst het leven kan verrijken en bij kan dragen aan een betere samenleving. Het liefst voor een zo breed mogelijk publiek. Met deze rondleidingen maken we kunst toegankelijker voor een groep mensen met speciale behoeften", zegt educatiemedewerker Marianne Verhoork.

De Verwondering rondleiding vindt iedere derde vrijdag van de maand plaats in het Dordrechts Museum, van 14:30 tot 16:00 uur. De eerstvolgende rondleiding is vrijdag 21 december.