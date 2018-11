Vreugdevuren mogelijk weer toegestaan in Vlaardingen

De grootste politieke partij, ONS.Vlaardingen, wil graag dat de burgemeester in gesprek gaat met de organisaties van de vreugdevuren. Die willen een vuurwerkvrije zone instellen rondom de vuren om de veiligheid te garanderen.

De gemeente verbood de vreugdevuren aan de Broekweg en de Marathonweg die traditioneel op 1 januari plaatsvinden dit jaar omdat het volgens de politie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond onveilig was. Door het steeds zwaardere vuurwerk namen de risico's toe.

De nieuwe organisatie van het grootste vreugdevuur, op het voormalige terrein van voetbalclub CION, heeft inmiddels een goed veiligheidsplan, aldus de politieke partij. Zo wil men een extern beveiligingsbureau inhuren, een vuurwerkverbod instellen en dranghekken en extra stelconplaten plaatsen.

Verder wil de organisatie een vuurwerkvrije zone instellen. Ook is er het idee om op het andere deel van het veld een speciaal en dus kleiner kindervuur te maken.

Nu er volgens de partij een goed veiligheidsplan ligt, wil ze dat de burgemeester weer in gesprek gaat met de organisaties om te kijken of er nu wel ontheffing mogelijk is.