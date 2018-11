Rutte: relschoppers sint-intocht 'asociaal'

Willemsplein bij de Erasmusbrug in Rotterdam in afwachting van Sinterklaas

Minister-president Mark Rutte heeft geen goed woord over voor de mensen die afgelopen weekeinde anti-Zwarte Piet-demonstranten belaagden bij de intocht van Sinterklaas in verscheidene steden.

"Dat vind ik ernstig omdat iedereen het recht heeft om te demonstreren'', zei de premier. "Dat kun je niet door asociale mensen laten belemmeren.''

In onder meer Rotterdam, Den Haag, Leeuwarden, Tilburg en Eindhoven werd de intocht van Sinterklaas ontsierd door ongeregeldheden toen voorstanders van Zwarte Piet de confrontatie zochten met tegenstanders. Tientallen mensen zijn her en der in Nederland aangehouden.

Opstootjes

Bij de intocht in Rotterdam braken zaterdag opstootjes uit aan de voet van de Erasmusbrug aan de kant van de Schiedamsedijk. Dat gebeurde na afloop van de demonstratie van de tegenstanders van Zwarte Piet.

De betogers wilden de brug nemen om terug te keren. Vanuit twee auto's sprongen enkele personen die de demonstranten belaagden. Ze kregen eieren en vuurwerk naar hun hoofd. Daarop greep de politie in.

Vervolging

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet eerder al weten dat de overtreders op vervolging kunnen rekenen. "Dit hoort niet in onze samenleving", zei hij.