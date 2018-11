FC Dordrecht reageert op ontslag: 'De Nooijer had te weinig geduld met deze spelers'

Peter Drijver, technisch directeur van FC Dordrecht, zegt dat het op non-actief stellen van hoofdtrainer Gérard de Nooijer vooral te maken heeft met de tegenvallende resultaten en met het verminderde zelfvertrouwen van spelers.

Drijver zegt in gesprek met RTV Rijnmond dat er meer uit de talentvolle spelersgroep van Dordrecht te halen valt dan trainer De Nooijer in de voorbije maanden heeft gedaan. ''Gérard is heel prestatiegericht, terwijl deze groep naar ons idee meer tijd nodig heeft. Daar heeft Gérard het geduld niet voor. Die wil direct resultaat. We zagen dat de spelers steeds minder zelfvertrouwen kregen en ik ben van mening dat het onmogelijk is om zonder zelfvertrouwen te presteren. Om die reden hebben we ervoor gekozen om na het dieptepunt van afgelopen zaterdag (3-0 nederlaag tegen FC Eindhoven) in te grijpen'', aldus Drijver. ''Wij hebben als club ook niet de tools om de ambities van De Nooijer waar te maken.''

Algemeen directeur Hans de Zeeuw sluit zich grotendeels aan bij de woorden van zijn collega, al had hij De Nooijer persoonlijk meer tijd willen geven.

Volgens Drijver reageerde De Nooijer heel professioneel op zijn ontslag. ''Hij was het er niet mee eens, maar nam mij verder niets kwalijk.''

De Nooijer wordt tot het einde van het seizoen doorbetaald. Assistent Scott Calderwood neemt voorlopig de honneurs waar als hoofdtrainer. FC Dordrecht moet wel op zoek naar een definitieve vervanger, omdat Calderwood niet over de juiste papieren beschikt.

Bekijk hierboven de interviews van RTV Rijnmond met Peter Drijver en Hans de Zeeuw.