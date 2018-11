Alsnog CAO-akkoord bij Koole/Odfjell

Acties bij Koole Tank Terminals in Rotterdam zijn voorlopig van de baan. Na een marathonoverleg van twaalf uur is er eindelijk een CAO-akkoord tussen het bedrijf en de vakbonden. De ongeveer 540 werknemers van Koole kunnen rekenen op een vijfjarige cao met een goede loonsverhoging en een werkgelegenheidsgarantie.

De nieuwe cao gaat in per 1 januari 2019. Naast de automatische prijscompensatie gaan de lonen gedurende de looptijd omhoog met 8 procent. Verder krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 400 euro.

De vakbonden en het bedrijf zaten verschillende keren met elkaar aan tafel. Ruud Wennekes, bestuurder FNV Havens zei toen : '‘De werkgever stelde verslechteringen voor, terwijl bij de overname van Odfjell door Koole dat niet was afgesproken.''

Nu is hij een stuk positiever: “Er was een marathon-overleg voor nodig om tot een cao resultaat te komen. Wat niet lukte in zes dagen, lukte nu wel. Maar in de tankopslag zeggen wij altijd: ‘onder druk wordt alles vloeibaar’.”

Op 21, 22 en 23 november zijn er ledenvergaderingen om de vakbondsleden te informeren over het behaalde resultaat. Daarna kunnen zij hun stem uitbrengen. Als zij niet akkoord gaan volgen opnieuw onderhandelingen en mogelijk acties.