Theater de Stoep is Theater van het Jaar

Theater de Stoep (Spijkenisse) is uitgeroepen tot Theater van het Jaar 2018 in de categorieën Grote theaters (450+ stoelen). Dat werd bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Theaterbeurs van de Vereniging Vrije Theater Producenten.

Het theater won de felbegeerde Theaterstoel omdat zij zich als toonbeeld van gastvrijheid en cultureel ondernemerschap heeft getoond. “Het theater heeft zich op een zeer positieve manier gepositioneerd in de eigen regio én in het land”, zegt de jury over De Stoep. “Betrokkenheid’ is hierbij het sleutelwoord. Bij voorstellingen, bij het publiek, bij de branche en bij de bespeler: in dit theater voelt het daadwerkelijk als samen."

De andere genomineerde theaters voor de VVTP Theater van het Jaar 2018 categorie Groot waren DeLaMar Theater (Amsterdam), Theater De Meervaart (Amsterdam), Amphion (Doetinchem), Parktheater (Eindhoven), Theater aan het Vrijthof (Maastricht) en Nieuwe Luxor (Rotterdam).

Al eerder won een theater in de regio Rijnmond. In 2010 ging de prijs naar het Luxor Theater.