Rotterdams noodloket voor dieren waar de baas vanaf wil Archieffoto

In Rotterdam is vanaf maandag een noodloket waar je afstand kunt doen van je huisdier. Zo'n plek was er niet meer nadat in de zomer het asiel aan de Abraham van Stolkweg dicht ging.

Het noodloket zit op de plaats van het voormalige asiel. Er zijn tijdelijke kennels, waar de dieren een paar uur kunnen blijven. Daarna gaan ze naar een 'echt' asiel, bijvoorbeeld in Spijkenisse. Het loket is er alleen voor mensen die zelf niet naar Spijkenisse kunnen reizen. De Dierenbescherming benadrukt dat baasjes hun dier het best zelf naar Spijkenisse kunnen brengen als ze afstand willen doen. Zo wordt voorkomen dat het dier op een dag twee keer op een tweede plek terechtkomt. Voor veel dieren betekent dat stress. Bij het noodloket kun je alleen terecht als je een afspraak maakt. Het is de bedoeling dat er op den duur weer een 'echt' asiel in Rotterdam komt.