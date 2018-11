De Nooijer: 'Dat ik te kritisch ben is inherent aan profvoetbal'

Gérard de Nooijer vindt het opmerkelijk dat hij door FC Dordrecht is ontslagen omdat hij te veel van de spelersgroep eiste en te professioneel zou zijn voor de club. ''Dat ik te kritisch ben is inherent aan profvoetbal.''

Tegenover RTV Rijnmond vertelt De Nooijer dat hij zondagochtend al door technisch directeur Peter Drijver op de hoogte werd gesteld. ''Hij vertelde me dat ik op non-actief zou worden gesteld. Uiteraard vroeg ik waarom. Peter antwoordde dat ik te veel eiste van de spelers en dat ik te professioneel was voor de club.'' De trainer herkent zich in de woorden van Drijver, maar geeft aan dat hij zijn houding en verwachtingen vindt horen bij die van een profclub. ''Het klopt dat ik veel eis van de spelers, maar dat is inherent aan de profwereld.''

De Nooijer refereert ook aan de successen van vorig seizoen. ''We speelden natuurlijk fantastische wedstrijden in de nacompetitie en ik werd genomineerd voor trainer van het seizoen. Ik ben niet veranderd. Maar goed, we staan er nu slecht voor. We staan onderaan met maar één gewonnen wedstrijd en slechts zes punten.''

