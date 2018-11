Deel dit artikel:













Kickbokser Luis Tavares maakt zich op voor GLORY-gevecht in Ahoy: 'Nog één titel en ik ben een echte legende'

De Rotterdamse kickbokser Luis Tavares bereidt zich voor op zijn GLORY-gevecht van zaterdag 8 december in Ahoy Rotterdam. Tavares neemt het dan op tegen de Let Artur Gorlov. Hij is zelf vol vertrouwen.

"In elke organisatie waar ik voor gevochten heb, ben ik Wereld Kampioen geworden. Dus ja, nog één en dan kan ik mezelf wel schalen als een echte legende, vind ik", zegt Tavares tegenover RTV Rijnmond. Voor Tavares is kickboksen inmiddels echt zijn leven. "Ik sta op met kickboksen en ik ga naar bed met kickboksen. Elke dag ben ik ermee bezig. Alles wat ik doe staat in het teken van kickboksen. Ook het dieet wat ik volg om zo fit mogelijk voor een partij te komen en mijn tegenstanders, die ik bestudeer. Het voelt niet meer als een opoffering. Dat heb ik vier of vijf jaar geleden al gedaan. Nu is het gewoon een deel van mijn leven en vind ik het gewoon leuk." Bekijk hier heel de reportage over Luis Tavares.