Nourdin el Ouali: politiek aan zet in discussie over Zwarte Piet

"Dit is niet iets waarvan de politiek zegt: we trekken onze handen er vanaf, het is aan de samenleving", zegt partijleider Nourdin el Ouali van Nida over de opstootjes en arrestaties bij de sinterklaasintocht in Rotterdam afgelopen zaterdag.

"De politiek heeft een hele stellige mening over als het gaat over wat mensen wel of niet mogen aantrekken, wel of niet mogen eten, et cetera. En zeker als het gaat om racistische kenmerken, karikaturen die ter discussie staan, daar heeft de politiek daar ook gewoon een rol in. Niet wegkijken, maar leiderschap tonen."

Demonstratievakken

De gemeente had bij de intocht twee demonstratievakken gepland aan de voet van de Erasmusbrug, op 135 meter van het podium en de kinderen. De demonstranten vonden de plek te klein en te onveilig en besloten de brug op te lopen. Daar vond een confrontatie plaats met voorstanders van Zwarte Piet.

De PvdA in Rotterdam is geschrokken over de gebeurtenissen. "Ik denk dat er twee dingen zijn", zegt fractievoorzitter Co Engberts.

"Eén, ze hebben zich middenin het publiek gemengd. We hebben van tevoren eindeloze discussies gehad. Mogen er op 135 meter anti-Zwarte Pietdemonstranten zijn al dan niet of moeten ze misschien wel bij het station. En deze gaan dan middenin het publiek lopen, dat is een enorm risico."

Engberts ziet ook steeds meer extreemrechtse figuren: "Het tweede wat je ziet is de opkomst van het rechtsextremisme. Vorige maand heeft de AIVD daar nog voor gewaarschuwd. De oproepen van geweld die daar ook inzitten. Ik denk dat we daar niet voorzichtig genoeg mee kunnen zijn en er bovenop moeten zitten om dat rechtsextremisme te bestrijden in Nederland.

Racistisch feestje

Voor Leefbaar Rotterdam is de maat vol: "Kick Out Zwarte Piet heeft al meerdere keren laten zien dat ze zich niet aan de afspraken houden. Zo dicht bij het feest, dan weet je dat er anderen zijn die zeggen, ja jongens, dit pikken we niet meer", zegt Tanya Hoogwerf.

"Een spandoek met Zwarte Piet = racisme bij kinderen. Kinderen die naar hun hoofd geslingerd krijgen dat ze een racistisch feestje aan het vieren zijn en als klap op de vuurpijl een vechtpartij. Dit was nou net wat we wilden voorkomen."