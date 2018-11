Deel dit artikel:













Kick Out Zwarte Piet: demonstratievak was te klein Kick Out Zwarte Piet: demonstratievak was te klein ​Elvin Rigters wordt aangehouden door de politie

Het demonstratievak in Rotterdam dat zaterdag gereserveerd was voor de tegenstanders van zwarte piet was te klein. Dat zegt ​Elvin Rigters van anti-Zwarte Pieten groep Kick Out Zwarte Piet.

Tijdens de intocht van Sinterklaas bleef het vak leeg want 'het was een 'extreem onveilige situatie', zegt Rigters. "Je staat onder de brug. Je kan je voorstellen wat er gebeurt als iemand een rookbom of steen gooit." Zo'n zestig demonstranten verzamelden zich voor het vak. Elvin Rigters nam tijdens de demonstratie het voortouw en maakte de beslissing om niet in het vak te gaan staan. "Het vak was te klein." Rigters zegt dat de demonstranten hun statement al hadden gemaakt in de buurt van de vakken. Hierna trok de groep richting de voet van de Erasmusbrug waar plotseling een confrontatie volgde met automobilisten. Er vormde zich een kleine file. "Uit een van de auto's werd een vuurwerkbom gegooid. Die ontplofte gelukkig niet. Rigters werd vervolgens opgepakt. "Ik werd aangevallen door twee automobilisten en werd aangehouden wegens vechterij." De demonstranten vervolgden hun weg richting de zuidzijde van de Erasmusbrug waar ze aangekomen op het Wilhelminaplein na een korte pauze met bussen weer terug werden gebracht naar het centrum.



