Uitzending Sportclub Rijnmond geheel in teken van boksen Artjom Kasparian na zijn gewonnen gevecht tegen Khalil Coe

Het afgelopen Rotterdamse sportweekend stond voor een groot gedeelte in het teken van boksen. In de afgeladen Cruiseterminal in Rotterdam werd er zondag een boksinterland afgewerkt tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Daarnaast werd er in de Cruiseterminal op zaterdag ook gevochten door zestien ondernemers tijdens het boksgala Gladiatoren aan de Maas. Het gehele jaar trainde de ondernemers om topfit te worden en het tegen elkaar op te nemen in de ring. Het leverde een fantastisch bedrag voor de Sunday Foundation van Rotterdammer Sander de Kramer op; liefst 100.000 euro. Bekijk hierboven heel de uitzending van Sportclub Rijnmond, die geheel in het teken staat van de twee bovengenoemde boksevenementen.