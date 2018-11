Rotterdamse Ondernemersprijs 2018 voor Helloprint

Het bedrijf Helloprint heeft de Rotterdamse Ondernemersprijs 2018 gewonnen. Het bedrijf versloeg twee andere genomineerden, hostingbedrijf i3D.net uit Capelle aan den IJssel en technologie adviesbureau VANAD Group, ook uit Capelle aan den IJssel .

Helloprint is een online print platform en is actief in acht landen. Bedrijven en consumenten bestellen op het platform hun bedrukte- en gedrukte producten en hebben keuze uit tienduizenden producten.

De jonge Rotterdamse onderneming print niets zelf. Er zijn honderden internationale print producenten verbonden die producten via Helloprint aanbieden.

De onderneming wordt hiermee ook wel “de Booking.com” van de print industry genoemd.



Tijdens de bijeenkomst rond de Ondernemersprijs in WTC Rotterdam kreeg Hans Vervat uit handen van burgemeester Aboutaleb de mr. K.P. van der Mandele Penning. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een ondernemer die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de stad.