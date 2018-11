Battlefield V officieel uit: 'Ontzettend herkenbaar, zeker voor Rotterdammers'

"Dit spel is ontzettend realistisch, het is een grote puinhoop en brengt de chaos van oorlog tot leven op je scherm", zegt gamerecensent Peter Bouwman over de nieuwe game Battlefield V.

In het schietspel ren je als speler rond in onder meer Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je kunt een zogenaamde 'map' kiezen waarin de stad nog niet gebombardeerd is, of een waarin de bommen al wel zijn gevallen.

Als de bommen zijn gevallen, staat eigenlijk alleen de Laurenskerk nog overeind. Binnenin de kerk wiebelen de lampen. Dat realistische is wel een beetje dubbel. "Het is grafisch heel mooi weergegeven hoe onze stad vernield werd", zegt Bouwman. "Toen dit werd gepresenteerd, was het applaus klaterend, het is best krom... maar mensen kunnen hier ook weer veel van leren."

Geschiedenisles

Het spel is voor sommigen een geschiedenisles in vermomming. Je rent door de puinhopen van de stad en leert meer over de Tweede Wereldoorlog. De recensent noemt de game niet de grootste, maar wel het mooiste schietspel op de markt.

Als speler win je het spel door gebieden te veroveren en vast te houden. "Je kan de oorlog winnen en daarmee dus de geschiedenis aanpassen", zegt Bouwman.

Het spel is vanaf dinsdag te koop voor ongeveer zestig euro. Of het een gigantische hit wordt, weet de recensent niet. "Maar het is voor veel Rotterdammers wel heel herkenbaar. We weten veel van onze stad want we komen hem constant tegen, maar het is tof om te zien hoe de stad eruit zag voor het bombardement."