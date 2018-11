Deel dit artikel:













Robin van Persie nog steeds niet op trainingsveld Aanvoerder Robin van Persie

Robin van Persie heeft ook dinsdag nog niet de groepstraining hervat. De aanvoerder van Feyenoord blijft een twijfelgeval voor de wedstrijd van zondag tegen FC Groningen. Luis Sinisterra en Ridgeciano Haps missen die wedstrijd zeker. De Colombiaan en de linksback begonnen dinsdag op de hometrainer, maar gingen later nog even naar buiten om apart van de groep te trainen.

Van Persie trainde de afgelopen week alleen maar binnen. De aanvaller moest de laatste wedstrijd van Feyenoord bij Heracles Almelo vanwege een spierblessure aan zich voorbij laten gaan. Van Bronckhorst liet na de gewonnen wedstrijd in Almelo weten dat hij verwachte dat Van Persie er na de interlandbreak weer bij zou zijn, maar vooralsnog heeft Van Persie zijn gezicht dus nog niet laten zien op het trainingsveld van 1908. Trainer Giovanni van Bronckhorst trainde dinsdag sowieso nog met een incomplete selectie. Tonny Vilhena, Nicolai Jørgensen en Renato Tapia sluiten vanwege het interlandvoetbal pas donderdag aan. Vilhena speelde maandagavond nog in de slotfase mee bij Oranje dat met 2-2 gelijk wist te spelen in Duitsland. Nicolai Jørgensen stond vrijdag en maandag in de basis bij Denemarken en Renato Tapia komt woensdag pas in actie met Peru tegen Costa Rica. Ramon ten Hove, Dylan Vente en Jordy Wehrmann spelen dinsdagavond nog met Oranje onder de 20 tegen Italië en Mo El Hankouri speelde maandag met Jong Marokko tegen Jong Gabon. Ook deze vier talenten zullen zich pas donderdag weer melden in Rotterdam. Omdat Jong Feyenoord dinsdagmiddag op Varkenoord tegen Willem II speelt stond Van Bronckhorst slechts met 9 veldspelers en drie keepers op het trainingscomplex van 1908. Onder andere Yassin Ayoub, Calvin Verdonk en Sven van Beek waren niet op de training, omdat ze zo goed als zeker bij Jong Feyenoord meespelen. Justin Bijlow en Tyrell Malacia, die vrijdag met Jong Oranje in actie waren gekomen tegen Duitsland trainden maandag alweer mee bij Feyenoord. Woensdag is Feyenoord vrij en vanaf donderdag richt Feyenoord volledig het vizier op de wedstrijd tegen FC Groningen.