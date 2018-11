33-jarige Schiedammer steekt bekende neer

Een 31-jarige man uit Schiedam is in de nacht van maandag op dinsdag geslagen en gestoken door een 33-jarige plaatsgenoot. Volgens de politie zijn de twee bekenden van elkaar.

Het tweetal kreeg om nog onbekende redenen ruzie in de Lekstraat. In de achtergelegen Ridderkerksestraat werd de 31-jarige man vervolgens mishandeld en gestoken. Toen hij thuis kwam met verwondingen, belde zijn vriendin de politie.

Het slachtoffer is in het Franciscus Vlietland behandeld aan zijn verwondingen. De 33-jarige verdachte is aangehouden.