‘Geen bewijs dat Karbaat eigen zaad gebruikte’ Spermakliniek Bijdorp

De weduwe van de Barendrechtse arts Jan Karbaat ontkent dat haar man zijn eigen zaad gebruikte voor inseminaties. Zij zegt dat dinsdag in de Rotterdamse rechtbank in een procedure, die door donorkinderen is aangespannen.

De donorkinderen eisen dat hun DNA met dat van Karbaat wordt vergeleken. Zij zeggen al een match te hebben met een wettige zoon van Jan Karbaat. Volgens de advocaat van de weduwe is niet bekend wie die wettige zoon is. Het bestaan van uiterlijke overeenkomsten vindt de advocaat geen bewijs. De advocaat van de kinderen zegt dat er inmiddels 47 personen gekoppeld kunnen worden aan Jan Karbaat, die jarenlang zijn eigen IVF-kliniek had in Barendrecht. De advocaat denkt dat dit het topje van de ijsberg is en dat er nog veel meer kinderen afstammen van de arts. De DNA-vergelijking moet definitieve duidelijkheid geven.

Lees ook: IVF-dokter Karbaat verwekte 19 donorkinderen zelf Advocaat Bueter is verbaasd dat de erfgenamen van Karbaat niet willen meewerken. “Het DNA-onderzoek kan ook bevestigen dat hij niét zijn eigen zaad gebruikte.” Het DNA van Karbaat is al veiliggesteld, maar ligt nog in een kluis. Het is nog niet bekend wanneer de Rotterdamse rechter uitspraak doet.