Blom fluit Feyenoord-FC Groningen Kevin Blom

Kevin Blom fluit komende zondag in de Kuip de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen. De arbiter uit Alphen aan den Rijn floot Feyenoord voor de laatste keer in oktober toen de formatie van Giovanni van Bronckhorst in Tilburg met 1-1 gelijkspeelde tegen Willem II.

Blom gaf in die wedstrijd na interventie van de VAR een strafschop. Berghuis zette Feyenoord op voorsprong, maar Fran Sol maakte vlak voor tijd gelijk. Het duel begint zondag om half drie. De wedstrijd tussen Emmen en Excelsior wordt gefloten door Erwin Blank. Het duel in Drenthe begint om kwart over twaalf. Beide wedstrijden zijn zondag live te volgen via Radio Rijnmond Sport. In de Keuken Kampioen Divisie wordt Sparta- Jong PSV gefloten door Yannick van der Laan en Cristian Mulder fluit Almere City-FC Dordrecht. Beide duels beginnen vrijdagavond om 20:00 en zijn te volgen via onze vrijdaguitzending op de radio.