Groenere steden en betere wateropvang tegen gevolgen klimaatverandering

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zette dinsdagochtend in Rotterdam haar handtekening onder een belangrijk akkoord. Daarin staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat Nederland in de toekomst bestand blijft tegen wateroverlast door extreme buien, maar ook tegen droogte als gevolg van het veranderende klimaat.

"We hebben de enorme opgave om schade, overlast en maatschappelijke ontwrichting als gevolg van klimaatverandering te voorkomen", zegt Hans Oosters, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Die veranderingen komen een stuk sneller dan verwacht. "Het weer dat door meteorologen voorspeld werd in 2050, hebben we nu al in 2018. Dat betekent dat we geen moment stil kunnen zitten."

Regen en droogte

Hij noemt als voorbeeld de hoosbuien en de droogte van de afgelopen tijd. "Die geven allemaal grote schade in de bebouwde omgeving en in het landelijk gebied. Als we daar nu in de ruimtelijke inrichting geen rekening mee houden, dan zadelen we de komende generatie met grote problemen op", legt Oosters uit.

In het akkoord staan afspraken met gemeenten, waterschappen en provincies over verschillende maatregelen. "Als waterschappen zijn we daarvoor uitgevonden, om de dijken hoog genoeg te houden en te zorgen dat de gemalen het water op tijd wegpompen", vertelt de dijkgraaf.

Bomen en waterpleinen

Als voorbeeld van de maatregelen noemt de dijkgraaf het aanleggen van meer groen in de steden, om de toenemende warmte af te vangen. Ook moet in steden meer regenwater opgevangen worden.

Normaal wordt water dat van daken afvalt via het riool afgevoerd. "Dat kan het riool niet meer aan", zegt Oosters. "Dus maken we in de stad samen met de gemeente waterpleinen." Ook buiten steden wordt grootschalige waterberging gemaakt, zoals de bekende Willem-Alexander Baan, een roeibaan bij de Rotte. Die is aangelegd om water op te vangen bij hevige regenval.

Mensen moeten ook meer hun eigen water op gaan vangen, onder meer om te voorkomen dat funderingen droog komen te staan.

Hard lopen

"Ontwikkelingen gaan veel sneller dat we hadden verondersteld en we moeten hard lopen om te voorkomen dat er meer schade ontstaat", waarschuwt Oosters.

Waterschappen geven jaarlijks al meer dan 500 miljoen euro uit. Oosters is blij dat de regering nu ook erkent dat er een probleem is. "Als we financieringen bij elkaar leggen, kunnen we die versnellingen gaan maken. Er komt in elke gemeente geld beschikbaar."

Het akkoord werd ondertekend in stadstuin DakAkker op het Schieblock.