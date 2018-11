Deel dit artikel:













ONS.Vlaardingen zet twee fractieleden uit partij Ron Boers van ONS.Vlaardingen

De grootste partij in Vlaardingen, ONS.Vlaardingen, heeft per direct de fractievoorzitter en een lid uit de fractie gezet. Aanleiding was een persbericht van een van de twee mannen over vreugdevuren rond kerst. Dat bericht was volgens de andere leden zonder overleg geschreven en verstuurd.

In het persbericht riep Tim Thiel de burgemeester van Vlaardingen op in gesprek gaat met de organisaties van de vreugdevuren. Na een eerder verbod zou de gemeente opnieuw moeten kijken naar de vergunning, omdat de organisatie van de vuren nieuwe veiligheidsmaatregelen wil treffen. Fractievoorzitter en boegbeeld, Ron Boers, is uit de fractie gezet wegens uitlatingen op sociale media. "Met deze actie zijn grenzen overschreden en is niet waardig hoe wij met elkaar omgaan en Vlaardingen verder willen brengen. Als gevolg hiervan zijn beide heren met onmiddellijke ingang uit de fractie van ONS.Vlaardingen gezet", schrijven de zeven andere partijleden. Volgens de twee uitgezette leden hebben andere coalitiepartijen bij ONS.Vlaardingen aangedrongen op hun vertrek. "Of die twee eruit, of wij eruit", zouden de andere partijen hebben gedreigd. Lees ook: Vreugdevuren mogelijk weer toegestaan in Vlaardingen Burgemeester Annemiek Jetten liet eerder al doorschemeren vooralsnog een nieuwe beslissing over de vreugdevuren niet te willen nemen.