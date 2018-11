Deel dit artikel:













Fietsende altviool en wc-pot arriveren in Rotterdam Foto: Annebeth Rosenboom Anthony Hewitt en Alistair Rutherford bij het conservatorium in Birmingham Foto: Annebeth Rosenboom

Hoewel Halloween al even voorbij is en het carnavalsweekend nog wel op zich laat wachten, was er dinsdag in Rotterdam toch een klein verkleedpartijtje gaande. Verkleed als altviool en toilet hebben atleet en altviolist Alistair Rutherford en pianist Anthony Hewitt de afgelopen dagen een fietstocht van Birmingham naar Rotterdam afgelegd.

De fietsreis begon twee dagen geleden bij het conservatorium in Birmingham en eindigde dinsdagochtend bij het Hofplein Theater in Rotterdam, waar deze week het International Viola Congress wordt georganiseerd. Met de tocht van zo'n 290 kilometer vraagt het tweetal aandacht voor ARCO, een project waarbij Zuid-Afrikaanse kinderen via Skype muziekles krijgen van (oud-)studenten van het conservatorium in Birmingham. Het project wil kinderen die in slechte omstandigheden opgroeien de voordelen van muziek laten ervaren. Rutherford liep eerder al verkleed als muziekinstrument hele en halve marathons. Het toiletkostuum van Hewitt verwijst naar een karakter uit het muziektheaterwerk 'Die Bratschenfimmel', waarin iemand door een toilet wordt doorgespoeld vanwege zijn slechte vioolspel. Met hun kostuums kreeg het tweetal veel bekijks. "We zagen veel lachende gezichten onderweg", zegt Hewitt. "Het was een geweldige ervaring, maar het was wel erg koud en winderig. Gelukkig hadden we een toilet bij ons", lacht hij. Het geld dat de twee hebben opgehaald met de fietstocht, wordt gebruikt voor de aankoop van nieuwe apparatuur zoals microfoons. Dinsdagochtend stond de teller op meer dan 730 euro.