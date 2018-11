Deel dit artikel:













Autodief gepakt op de Haringvlietbrug voordat eigenaar de auto miste Foto: Politie Hoeksche Waard

De politie in de Hoeksche Waard heeft in de nacht van maandag op dinsdag een autodief aangehouden op de Haringvlietbrug. De dief had zijn slag geslagen in Barendrecht en probeerde via de A29 weg te komen.

Vijf surveillancewagens van de politie blokkeerden de wegen, waardoor de dief niet verder kwam dan de brug tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Voor de eigenaar van de blauwe auto kwam de diefstal als een verrassing. "Deze hoorde op hetzelfde tijdstip dat de auto gestolen was, maar ook weer terecht was", legt de politie Hoeksche Waard uit. De politie gaat dinsdag verder met het onderzoek.