Mysterie: flatgebouw in Schiedam knippert vrolijk mee met zwaailichten vuilniswagen De flat op het Bachplein in Schiedam

De voorkant van de tweede flat aan het Bachplein in Schiedam was dinsdagmorgen erg blij om de vuilniswagen te zien. De gele verlichtingen van het trappenhuis en de galerijen knipperden korte tijd flink mee met de zwaailichten van een vuilniswagen in de straat.

"De lichtshow stopte zodra de vuilniswagen wegreed", schrijft de twitteraar die een filmpje maakte van de lichtshow op het flatgebouw. Waarom de verlichting even op hol sloeg is niet bekend, waarschijnlijk zat ergens een kink in de kabel. Volgens Stedin worden de problemen veroorzaakt door een kabel voor de galerijverlichting in de grond, voor de flat. "Die is lichtbeschadigd", zegt Koen de Lange van Stedin. "En dat merk je als'ie onder druk komt te staan. Dan is de verbinding net niet goed genoeg en dan gaan de lampen knipperen." Stedin laat weten dat er woensdag gekeken wordt naar de situatie aan het Bachplein. Mogelijk wordt de kapotte kabel dan binnenkort aangepakt.