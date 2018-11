Heerema verkoopt werf in Zwijndrecht

Constructiebedrijf Heerema wil af van zijn kantoor en werf in Zwijndrecht. Voor de werf is inmiddels een potentiële koper gevonden, maar het kantoor aan de Noordweg sluit wel de deuren.

Er komen al enige tijd te weinig orders binnen bij Heerema Fabrication Group (HFG) en de winstmarges zijn te klein. Daarom is besloten om de activiteiten op de locatie in Zwijndrecht en Hartlepool (Verenigd Koninkrijk) af te stoten. De Heerema Fabrication Group behoudt wel de werf in Vlissingen, waar onder meer onderstellen voor boorplatforms worden gemaakt.

Voor de werf in Zwijndrecht is het Italiaanse industriële concern Rosetti Marino de mogelijke koper. De 75 tot 80 mensen die nu op de werf werken in Zwijndrecht, worden waarschijnlijk meeverkocht. Door de sluiting van het hoofdkantoor van HFG vervallen daar wel zestig banen.

“We zijn ons ervan bewust dat de voorgenomen desinvestering bijzonder ingrijpend is voor onze collega’s op ons hoofdkantoor in Zwijndrecht”, zegt CEO Koos-Jan van Brouwershaven van HFG. “We zullen ons dan ook tot het uiterste inzetten om hen in deze moeilijke fase te begeleiden.”